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Эксперты перечислили способы избавиться от мигрени

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Специалисты в среду, 17 марта, рассказали, как избавиться от мигрени.

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По словам терапевта Анастасии Сафронова, если человек постоянно страдает от головной боли, следует обратиться к врачу, который назначит необходимые препараты. Не стоит пить лекарства без рекомендаций специалиста, так как они могут навредить.

Также от головной боли может помочь самомассаж, рассказал физиолог Ринад Минвалеев.

«Например, нужно подушечками пальцев слегка помассировать края челюсти, а затем несильно на пару секунд надавить на виски. И повторить эти упражнения нужно 3–4 раза», — рассказал он в беседе с Life.ru.

В свою очередь, диетолог Екатерина Захарова посоветовала людям, страдающим головными болями, отказаться от жирной пищи и снизить потребление сахара и соли, а также спать не менее 7–8 часов в сутки.

Фитотерапевт Ольга Галицкая также порекомендовала принимать теплую ванну с настоем валерианы, ромашки и душицы, так как эти травы способствуют расслаблению и благоприятно влияют на дыхательную систему.

Ранее в среду нефролог Татьяна Панкратенко рассказала, что нарушить работу почек могут избыток соли, фосфатов и белка. По словам специалиста, человеку достаточно употреблять до 2 гр соли в день, при этом безвредная норма — 6 гр. Если превысить эту норму, то у взрослых людей повышается давление и страдают почки.

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