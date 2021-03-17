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Общество
Вирусолог призвал к вакцинации во избежание роста заболеваемости COVID-19 весной
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Вирусолог призвал к вакцинации во избежание роста заболеваемости COVID-19 весной

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Весной в России возможен всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, если граждане не будут вакцинироваться, выразил мнение вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с газетой «Взгляд» в среду, 17 марта.

«Ситуация с вакцинацией в России выглядит оптимистично»
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По его словам, на сегодняшний день заболеваемость в России снижается и, согласно прогнозам, весной данная тенденция может сохраниться.

«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью — становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», — добавил специалист.

Однако еще одной угрозой может стать появление и распространение новых штаммов вируса, уточнил Альтштейн.

Ранее в среду оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением инфекции сообщил, что в России зарегистрировали 8998 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 418 436 случаев COVID-19, выздоровели 4 024 975 человек, скончались 93 364 пациента.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавируса позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. Она отметила, что вакцинация в настоящее время является одной из важнейших задач, потому что на COVID-19 влияет фактор сезонности.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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