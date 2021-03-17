Прямой эфир
Мир
Иран представил результаты расследования крушения украинского Boeing
Мир
В Греции выявили почти 3,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Спорт
Путин поздравил фристайлистку Таталину с победой на ЧМ в биг-эйре
Мир
Осужденный за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом 
Общество
В ГД внесли проект о конфискации авто за «пьяные» ДТП с тяжкими последствиями
Мир
В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Общество
Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье
Общество
В МИДе рассказали о разработке сертификата вакцинации от COVID-19
Мир
Тихановская призвала США добиться международной изоляции Лукашенко

В ОП назвали агонией слова Байдена и призвали отнестись к ним с жалостью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента США Джозефа Байдена о якобы вмешательстве России в американские выборы — демонстрация сильнейшей агонии Вашингтона, заявила в среду, 17 марта, член Общественной палаты РФ Мария Бутина в беседе с «Известиями».

Словарный запал: почему Джо Байден не постеснялся выражений
В Москве считают, что РФ и США всё еще могут найти точки соприкосновения

По ее словам, в риторике американского лидера отмечается истеричное поведение, вызванное неспособностью справиться с сильным противником. Подобные вещи обыденны для человеческой психологии, однако в дипломатии недопустимы, подчеркнула Бутина.

«Сегодняшнее заявление [Байдена] я расцениваю как не более чем агонию и считаю, что наш народ и всё наше государство должно быть единым. Потому что речь идет не о личных нападках на президента, речь идет о нападках на Россию», — отметила член ОП.

Она добавила, что Байден, как руководитель ядерной державы, должен нести ответственность не только за свои высказывания, но и за будущее всего мира. У России, по мнению Бутиной, должна быть сдержанная позиция.

«Мы должны с пониманием, сожалением и жалостью посмотреть на тех людей, которые бьются в агонии в подобных высказываниях. Естественно, предпринять всё возможное доля сохранения мира. Думаю, что на нашей стране лежит огромная ответственность, чтобы не допустить конфликта, который из новой холодной войны (а в США уже спокойно так называют нынешний период американо-российских отношений), не должен перерасти в горячую войну», — выразила свое мнение Бутина.

Она также напомнила, что Россия достигла успеха в работе над вакциной от коронавируса «Спутник V», а Крымский полуостров по праву входит в состав РФ, что также «не дает покоя» США. Однако Москва, по словам Бутиной, не собирается следовать американским ценностям, а продолжает настаивать на традиционных устоях.

«Всё это приводит к тому, что американцы (а выражение их мысли — это их президент), пытаются всячески подавить Россию», — заключила она.

Ранее в этот же день был опубликован отрывок интервью Байдена, в котором он заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит цену» за то, что Москва якобы вмешивалась в ход выборов в США.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021