В ОП назвали агонией слова Байдена и призвали отнестись к ним с жалостью

Заявление президента США Джозефа Байдена о якобы вмешательстве России в американские выборы — демонстрация сильнейшей агонии Вашингтона, заявила в среду, 17 марта, член Общественной палаты РФ Мария Бутина в беседе с «Известиями».

По ее словам, в риторике американского лидера отмечается истеричное поведение, вызванное неспособностью справиться с сильным противником. Подобные вещи обыденны для человеческой психологии, однако в дипломатии недопустимы, подчеркнула Бутина.

«Сегодняшнее заявление [Байдена] я расцениваю как не более чем агонию и считаю, что наш народ и всё наше государство должно быть единым. Потому что речь идет не о личных нападках на президента, речь идет о нападках на Россию», — отметила член ОП.

Она добавила, что Байден, как руководитель ядерной державы, должен нести ответственность не только за свои высказывания, но и за будущее всего мира. У России, по мнению Бутиной, должна быть сдержанная позиция.

«Мы должны с пониманием, сожалением и жалостью посмотреть на тех людей, которые бьются в агонии в подобных высказываниях. Естественно, предпринять всё возможное доля сохранения мира. Думаю, что на нашей стране лежит огромная ответственность, чтобы не допустить конфликта, который из новой холодной войны (а в США уже спокойно так называют нынешний период американо-российских отношений), не должен перерасти в горячую войну», — выразила свое мнение Бутина.

Она также напомнила, что Россия достигла успеха в работе над вакциной от коронавируса «Спутник V», а Крымский полуостров по праву входит в состав РФ, что также «не дает покоя» США. Однако Москва, по словам Бутиной, не собирается следовать американским ценностям, а продолжает настаивать на традиционных устоях.

«Всё это приводит к тому, что американцы (а выражение их мысли — это их президент), пытаются всячески подавить Россию», — заключила она.

Ранее в этот же день был опубликован отрывок интервью Байдена, в котором он заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит цену» за то, что Москва якобы вмешивалась в ход выборов в США.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.