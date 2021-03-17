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В ГД внесли проект о конфискации авто за «пьяные» ДТП с тяжкими последствиями

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Государственное собрание — курултай Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект о конфискации автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с тяжелыми последствиями. Текст документа в среду, 17 марта, размещен в думской электронной базе.

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Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ, установив «обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений». В частности, речь идет о ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых был нанесен тяжкий вред здоровью пострадавшего или которые повлекли смерть одного или более человек.

«Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) по вине нетрезвых водителей», — говорится в пояснительной записке.

При этом в правительстве документ не поддержали по причине того, что конфискация является лишением правонарушителя права собственности «на имущество, определенным образом связанное с совершением правонарушения». Собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП, отметили в правительстве.

Днем ранее МВД РФ разработало поправки, согласно которым в России планируют увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет за систематическое вождение в нетрезвом виде. Сейчас за управление автомобилем в нетрезвом виде (если нет состава уголовного преступления) предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае если водитель попался пьяным за рулем повторно, к нему может быть применена ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

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