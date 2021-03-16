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В России задумались над ужесточением наказания за повторное пьяное вождение

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В России планируют увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет за систематическое вождение в нетрезвом виде. Соответствующие поправки разработало МВД РФ по поручению вице-премьера Юрия Борисова, пишет 16 марта газета «Коммерсант».

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Уточняется, что документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Поправки вносятся в ст. 264.1 Уголовного кодекса (УК) России, которая устанавливает санкции для водителей, ранее наказанных за пьяное вождение в рамках КоАПа.

Если водителя в течение года опять поймают на вождении в нетрезвом виде, ему могут назначить наказание в виде штрафа 100–300 тыс. рублей, лишения свободы на срок до двух лет и других видов наказания.

Для тех, кто ранее был судим по ст. 264.1 УК, в МВД предлагают ужесточить наказание, а именно назначать штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

Газета уточняет, что в прошлом году из всех осужденных по статье 264.1 УК 20% были наказаны не в первый раз.

В ноябре 2020 года МВД также разработало законопроект, который не позволит водителям, пойманным за вождение в нетрезвом виде, быстро получить водительские права.

Сообщалось, что нарушители без водительских прав либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя не смогут получить разрешение сдавать экзамен на получение водительского удостоверения до окончания срока административного наказания.

Сейчас за управление автомобилем в нетрезвом виде (если нет состава уголовного преступления) предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае, если водитель попался пьяным за рулем повторно, к нему может быть применена ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

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