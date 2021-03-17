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РСТ назвал долю планирующих выездной туризм россиян в этом году

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В этом году, скорее всего, 20–25% россиян выберут выездной туризм, а 75–80% — внутренний. Об этом заявил «Известиям» первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в среду, 17 марта.

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«Лидировать среди заграничных направлений будет, безусловно, Турция. Танзания пока не пользуется широкой популярностью из-за высокой цены и дальнего расстояния», — сказал он.

Барзыкин отметил, что, возможно, этим летом можно будет поехать в Грецию, Тунис, на Кипр, но пока этого сделать нельзя. Если же эти направления откроют, стоимость, скорее всего, сохранится на старом уровне.

«Обычно соотношение вылетов организованных туристов выглядит так: 31% летят за рубеж, 69% — внутри страны. В прошлом году 90% ехали по внутренним направлениям, 10% — за границу», — добавил он.

Ранее в среду «Интурист» на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021 сообщил, что в этом году за границей смогут отдохнуть около 7–8 млн россиян, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Отмечалось, что Турция, возможно, примет в этом году около 6 млн российских туристов.

Еще от 1,5 до 2 млн россиян посетят Кипр, Грецию, Болгарию, Тунис, а осенью может открыться Египет.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с туристской отраслью города 4 марта заявила, что летний туристический сезон в этом году начнется с майских праздников — на месяц раньше обычного.

Догузова отмечала, что внутренний туризм в этом году может увеличиться на 10–15% по сравнению с 2020 годом.

С 18 марта в России стартует третий этап продаж туров с кешбэком за отдых внутри страны. Условия программы прежние: можно получить до 20% возврата, но максимум — 20 тыс. рублей.

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