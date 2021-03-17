«Интурист» спрогнозировал турпоток из РФ за границу в этом году

Примерно 7-8 млн россиян смогут отдохнуть за границей в 2021 году, это почти в четыре раза больше, чем в прошлом. Об этом заявил генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев в ходе пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021 в среду, 17 марта.

Выставка продлится с 16 по 18 марта в «Крокус Экспо» в Москве. Она проходит в этом комплексе впервые, ранее проводилась в «Экспоцентре».

Тополкараев отметил, что, предположительно, Турция примет в этом году около 6 млн россиян. Еще от 1,5 до 2 млн россиян посетят остальные направления — Кипр, Грецию, Болгарию, Тунис. По его словам, к осени «возможно открытие Египта».

В общей сложности российский выездной рынок может подняться до 7-8 млн в этом году.

«Падение по сравнению с успешным 2019 годом составит 40-50%, но это все равно в 2–2,5 раза лучше, чем в 2020 году», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора туроператора.

В январе стало известно, что в 2019-м Турцию посетили 7 млн российских путешественников, а в 2020-м — на 69% меньше — более 2,1 млн россиян.

Турция была закрыта для иностранных туристов с апреля по июнь прошлого года. В июле в туда начали приезжать туристы из Украины и стран Евросоюза, в августе возобновилось прямое авиасообщение с Россией. В том году для россиян Турция стала наиболее популярным направлением зарубежного отдыха.

По данным Погранслужбы Федеральной службы безопасности России, общее число поездок россиян за границу в 2020 году упало на 70% — до 14,1 млн. Путешествий, совершенных в туристических целях — на 80% — до 3,7 млн.

В пятерку популярных стран вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Германия и Италия. Почти все заграничные поездки россияне совершили в первом квартале прошлого года.