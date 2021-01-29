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Россияне стали самыми многочисленными туристами в Турции в 2020 году

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По итогам 2020 года россияне заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции, несмотря на снижение турпотока на почти 70%, сообщает 29 января «Интерфакс».

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Уточняется, что с января по декабрь 2020 года Турцию посетили более 2,1 млн российских туристов, что на 69% меньше, чем в 2019 году, когда в стране побывало более 7 млн россиян.

Второе место заняли туристы Болгарии (1,2 млн), третье — Германии (1,1 млн). В первой пятерке также Украина (997 тыс.) и Великобритания (820 тыс.).

Всего в 2020 году в Турции побывало 12,7 млн иностранных туристов, это на 71,7% меньше по сравнению с 2019 годом (45 млн). Больше всего, почти на 100%, зарубежный турпоток сократился в апреле–июне. В июле снижение составило 85%, в августе — 71%.

Самым посещаемым регионом Турции стала Анталья, принявшая 3,2 млн иностранных туристов. На втором месте рейтинга — Стамбул (более 5 млн), на третьем — провинция Эдирне (1,8 млн).

Турция была полностью закрыта для иностранных туристов с апреля по июнь 2020 года. В июле в страну начали приезжать туристы из Украины и стран Евросоюза, в августе открылось прямое авиасообщение с Россией.

Для российских туристов Турция в 2020 году оставалась самым популярным направлением зарубежного отдыха.

В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали повышение цен на отдых в Турции в сезоне-2021.

Там отметили, что у экспертов практически нет сомнений в том, что эта страна останется открытой для россиян. Развернутая в Турции масштабная вакцинация поможет стране войти в летний сезон максимально открытой для туризма.

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