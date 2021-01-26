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В АТОР спрогнозировали повышение цен на отдых в Турции

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После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут, сообщили 26 января в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Большинство опрошенных экспертов склоняется к тому, что туристы, которые приобретут летние туры в Турцию на этапе раннего бронирования <...> выиграют в цене тура. Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдет очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — считают в ассоциации.

Там отметили, что у экспертов практически нет сомнений в том, что Турция останется открытой для россиян и в 2021 году, так как «слишком многое поставлено на кон»: без полноценного летнего сезона и без самого главного для Турции рынка — России — многие турецкие отели и принимающие компании могут попросту закрыться, а десятки тысяч людей потеряют работу.

Эксперты уверены, что это понимают и в Турции, где уже сейчас делают всё, чтобы выиграть «летнюю туристическую гонку» в Средиземноморье. Развернутая в Турции масштабная вакцинация должна помочь стране войти в летний сезон максимально открытой для туризма.

По словам турецкого министра туризма Мехмета Эрсоя, начать сезон планируется в апреле — как раз к старту чартерных программ российских туроператоров. К этому же времени также может быть отменено требование о предоставлении туристами справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус (пока оно действует до 1 марта). Турция может остаться летом единственным по-настоящему массовым выездным туристическим направлением, а у ее отелей не будет повода снижать цены, а скорее наоборот, повышать, считают в АТОР.

Цены на туры в Турцию уже выросли в сравнении с предыдущим годом — разные туроператоры оценили рост на этапе раннего бронирования от 5 до 15%.

Туроператоры зафиксировали заметное оживление спроса на летнюю Турцию, хотя и прогнозируют пик спроса ближе к апрелю.

По последним данным турецкого минздрава, за минувшие сутки в Турции было зафиксировано 5642 случая коронавируса и 137 летальных исходов, 6682 человека выздоровели.

С конца декабря власти Турции обязали всех прибывающих из-за рубежа иметь отрицательный тест на COVID-19.

14 января в стране началась масштабная вакцинация населения от COVID-19 китайской вакциной.

18 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией к началу туристического сезона.

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