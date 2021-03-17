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В НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что альянс наращивает свое присутствие в Черном море, так как регион является для него приоритетом, а усиление там России вызывает беспокойство. Соответствующее заявление он сделал в среду, 17 марта, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря», — сказал он.

Также Столтенберг отметил, что альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее границ, признанным международным сообществом и, в связи с этим, призывает Москву прекратить признавать регионы Абхазии и Южной Осетии.

Ранее в это же день сообщалось, что эсминец ВМС Испании «Мендес Нуньес» вошел в акваторию Черного моря, силы Черноморского флота России приступили к слежению за кораблем.

С 27 февраля по 6 марта в Черном море прошли международные учения НАТО «Посейдон 21». В них приняли участие более 700 военных из нескольких стран Североатлантического альянса, в том числе из Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

В декабре 2020 года в США назвали военные учения американского флота и союзников Соединенных Штатов по НАТО в Черном море «предупреждением для России».

В начале декабря того же года МИД России выразил обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.

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