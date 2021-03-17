Эсминец ВМС Испании зашел в Черное море

Эсминец ВМС Испании «Мендес Нуньес» 17 марта вошел в акваторию Черного моря, силы Черноморского флота России приступили к слежению за кораблем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО), который входит в Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании, зашедшего в акваторию Черного моря 17 марта», — говорится в заявлении.

Ранее, 12 марта, фрегат Испании «Кристобаль Колон» вошел в Черное море. Силы и средства Черноморского флота также приступали к слежению за его действиями.

25 февраля в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за кораблями военно-морских сил Испании и Греции, которые вошли в акваторию Черного моря.

В декабре 2020 года в США назвали военные учения американского флота и союзников Соединенных Штатов по НАТО в Черном море «предупреждением для России».

В начале декабря того же года в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.