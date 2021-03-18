«К лету в Крыму будет найдено решение проблемы с водой»
Воссоединение Крыма с Россией семь лет назад позволило избежать этнической чистки и войны на полуострове, заявил в интервью «Известиям» постоянный представитель республики при президенте, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов. Он также рассказал об обращениях, поступающих от украинских граждан, и напомнил о том, что вопрос с Крымом закрыт навсегда.
«Наш Крым вновь засверкал, как жемчужина»
— Как принципиально изменилась жизнь крымчан после референдума о присоединении полуострова к России?
— Крым вернулся к своим истокам, поэтому значение возвращения Крыма на свою историческую родину можно оценить лишь тогда, когда мы видим не только материальные аспекты воссоединения, но и духовные составляющие этого величайшего явления в жизни России за последние десятилетия. Жизнь крымчан эти семь лет проходила в условиях мира, спокойствия и счастья. Мы должны отдавать себе отчет в том, что если бы Крым не воссоединился с Россией, то на полуострове произошли бы уже подготовленная этническая чистка и война.
За эти годы в 2,4 раза вырос валовый региональный продукт полуострова по сравнению с украинским периодом. Построены колоссальные даже по мировым меркам инфраструктурные объекты — 20-километровые мосты с автомобильным и железнодорожным движением. Сделать всё это за два года было задачей неимоверно сложной. Но Россия с этим справилась. Построен один из лучших на юге России аэропортов. Введены в строй мощные газотурбинные электростанции. У нас в шесть раз за эти годы выросла выработка электроэнергии и в 17 раз увеличились объемы строительства.
— Ощущаются ли проблемы с развитием туристического направления?
— Количество туристов у нас в 2019 году составило 7,43 млн человек, а в 2013 году было меньше 6 млн. 2020 год выпадает по понятным причинам. Это значительный рост количества туристов. Подчеркну, что у нас более миллиона путешественников ежегодно приезжает с Украины. Это указывает на то, что разговоры об «аннексии» и «оккупации» являются абсолютным вымыслом. Сам народ Украины, приезжая в Крым, опровергает эти лживые утверждения.
— Как решается проблема с нехваткой воды на полуострове?
— С питьевой водой особых сложностей нет. Есть проблемы с технической водой для сельского хозяйства и бытового пользования. Они усилились в 2020-м из-за того, что год был очень маловодным, без осадков. Это сказалось на наполнении водохранилищ. Тем не менее, решив все проблемы, связанные с транспортной и энергетической блокадой, Россия решит вопросы и с водой. Сейчас строится большое количество сооружений, которые позволяют перебрасывать воду из районов, хорошо снабженных водой, в те районы, где ее не хватает. Строятся новые скважины. Будут возведены плотины, которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы, особенно на юге, где много гостей. Это необходимо для того, чтобы мы не ставили под угрозу туристическую отрасль.
— Можно ли говорить о сроках решения этих вопросов?
— Я думаю, что к лету будет найдено решение проблемы с водой, которое позволит туристам нормально отдыхать. Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время. Подчеркну, что действия Украины по перекрытию канала являются, безусловно, гуманитарным преступлением. Даже если они считают, что Крым — их, тогда они свой народ лишают воды. Они наказывают тех, кто не так, по их мнению, проголосовал. Если бы такая ситуация где-то сложилась в другом месте, был бы шум на весь мир. Однако в отношении Крыма Запад молчит, а остальные в недоумении наблюдают за этой ситуацией. Но мы исходим из того, что Россия — сильная страна, которая способна эффективно справиться с созданной проблемой. РФ обладает исключительно высокой жизнестойкостью. Мы — самодостаточная страна, которая способна за счет собственного потенциала пережить любые сложности. А наш Крым вновь засверкал как жемчужина России и стал опять ее южными морскими воротами.
«Вопрос с Крымом закрыт навсегда»
— На Украине постоянно говорят о стратегиях «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма. На что надеются в Киеве, заявляя о различных сценариях возвращения полуострова?
— Глупо надеяться на то, что какая-то провокация или конфликт приведет к тому, что Киеву что-то перепадет, кроме больших проблем с украинской государственностью. Крым — стратегически важный для России регион, и вопрос с ним закрыт навсегда. Устраивать провокации и вовлекать в них другие страны украинские националисты будут и дальше, пока это не надоест западным партнерам. Хочу предостеречь украинскую сторону от разного рода платформ по «деоккупации». Нам постоянно поступают обращения от общественности, живущей на Украине, от Закарпатья до Восточной Украины, с настоятельными просьбами о «деоккупации» их регионов. Жители Украины просят, чтобы их спасли от этой националистической власти — спасли их национальные языки, традиции и культуру. Но мы не обсуждаем такие вопросы. Несмотря на сегодняшний характер властей в Киеве, Россия не ведет в отношении Украины агрессивной политики.
— Насколько сильно ощущаются неудобства из-за введенных против жителей полуострова санкций?
— Давайте смотреть на ситуацию объективно. Взять один регион в любом государстве и подвергнуть его санкциям — абсолютно нереально. В рамках своей страны он будет нормально жить. Тем более если речь идет о такой самодостаточной державе, как Россия. Рассчитывать, что можно применить санкции только против Крыма, несерьезно. Конечно, здесь всё есть. Через фирмы, зарегистрированные в других российских регионах, работают многие западные структуры — немецкие, французские, итальянские и др.
Однако ряд неудобств имеется. Например, у нас отключены валютные банковские переводы в долларах и евро. Но больше недоумения у крымчан вызывает отказ от работы в Крыму крупных российских банков и корпораций, которые ссылаются на свой страх перед западными санкциями. Думаем, что и это скоро пройдет. Надо просто консолидировано и единовременно, а не поодиночке, приступить к работе на полуострове. И тогда никаких санкций не будет. Иными словами, Крым чувствует себя уверенно, стабильно и живет с полным осознанием того, что он — часть великой страны, в которой он был, есть и будет всегда.
— С какими странами Крым ведет сейчас активное взаимодействие и по каким вопросам?
— Партнеры Крыма есть в десятках стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Разве только у нас с Австралией нет контактов, а с остальными континентами мы сотрудничаем. Сферы разные — где-то больше экономическая часть, где-то общественно-политическая, где-то культурная. Сейчас, например, у нас проходит перекрестный Год истории Россия – Греция. Куда же деваться тут без Крыма? Может, государственные структуры Греции и прячутся от сотрудничества, но с общественными, культурными, научными центрами мы активно взаимодействуем, проводим форумы и конференции. Греко-скифская цивилизация возникла на территории современной России. Без Тавриды Крыма греко-российскую историю не сложить. Во многих странах работают клубы друзей Крыма. Эта система расширяется, в 2020 году общение с ними в онлайн-формате осуществлялось на регулярной основе.
— Когда пройдет следующий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)? Какие темы могут стать основными?
— 6-й ЯМЭФ планируется провести осенью. Рассчитываем, что это будет обычный традиционный формат, потому что трудно организовать бизнес-общение, выставки, и переговорный процесс в онлайн-формате. На больших форумах, думаю, должно быть прямое общение. В рамках ЯМЭФ мы обычно проводим и большой конгресс друзей Крыма. В онлайн-формате полноценно проводить такие мероприятия невозможно. Осенью, когда у нас будет собран урожай, а также организован праздник вина, производство которого активно в Крыму развивается, наши гости в полной мере смогут ощутить крымское радушие и гостеприимство.