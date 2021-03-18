«К лету в Крыму будет найдено решение проблемы с водой»

Воссоединение Крыма с Россией семь лет назад позволило избежать этнической чистки и войны на полуострове, заявил в интервью «Известиям» постоянный представитель республики при президенте , зампред Совета министров региона Георгий Мурадов . Он также рассказал об обращениях, поступающих от украинских граждан, и напомнил о том, что вопрос с Крымом закрыт навсегда .

«Наш Крым вновь засверкал, как жемчужина»

— Как принципиально изменилась жизнь крымчан после референдума о присоединении полуострова к России?

— Крым вернулся к своим истокам , поэтому значение возвращения Крыма на свою историческую родину можно оценить лишь тогда, когда мы видим не только материальные аспекты воссоединения, но и духовные составляющие этого величайшего явления в жизни России за последние десятилетия. Жизнь крымчан эти семь лет проходила в условиях мира, спокойствия и счастья . Мы должны отдавать себе отчет в том, что если бы Крым не воссоединился с Россией, то на полуострове произошли бы уже подготовленная этническая чистка и война .

За эти годы в 2,4 раза вырос валовый региональный продукт полуострова по сравнению с украинским периодом. Построены колоссальные даже по мировым меркам инфраструктурные объекты — 20-километровые мосты с автомобильным и железнодорожным движением. Сделать всё это за два года было задачей неимоверно сложной. Но Россия с этим справилась. Построен один из лучших на юге России аэропортов . Введены в строй мощные газотурбинные электростанции. У нас в шесть раз за эти годы выросла выработка электроэнергии и в 17 раз увеличились объемы строительства .

— Ощущаются ли проблемы с развитием туристического направления?

— Количество туристов у нас в 2019 году составило 7,43 млн человек, а в 2013 году было меньше 6 млн. 2020 год выпадает по понятным причинам. Это значительный рост количества туристов. Подчеркну, что у нас более миллиона путешественников ежегодно приезжает с Украины. Это указывает на то, что разговоры об «аннексии» и «оккупации» являются абсолютным вымыслом . Сам народ Украины, приезжая в Крым, опровергает эти лживые утверждения.

— Как решается проблема с нехваткой воды на полуострове?

— С питьевой водой особых сложностей нет. Есть проблемы с технической водой для сельского хозяйства и бытового пользования . Они усилились в 2020-м из-за того, что год был очень маловодным, без осадков. Это сказалось на наполнении водохранилищ. Тем не менее, решив все проблемы, связанные с транспортной и энергетической блокадой, Россия решит вопросы и с водой . Сейчас строится большое количество сооружений, которые позволяют перебрасывать воду из районов, хорошо снабженных водой, в те районы, где ее не хватает. Строятся новые скважины. Будут возведены плотины , которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы , особенно на юге, где много гостей. Это необходимо для того, чтобы мы не ставили под угрозу туристическую отрасль.

— Можно ли говорить о сроках решения этих вопросов?

— Я думаю, что к лету будет найдено решение проблемы с водой, которое позволит туристам нормально отдыхать. Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время. Подчеркну, что действия Украины по перекрытию канала являются, безусловно, гуманитарным преступлением . Даже если они считают, что Крым — их, тогда они свой народ лишают воды. Они наказывают тех, кто не так, по их мнению, проголосовал. Если бы такая ситуация где-то сложилась в другом месте, был бы шум на весь мир. Однако в отношении Крыма Запад молчит , а остальные в недоумении наблюдают за этой ситуацией. Но мы исходим из того, что Россия — сильная страна, которая способна эффективно справиться с созданной проблемой. РФ обладает исключительно высокой жизнестойкостью. Мы — самодостаточная страна, которая способна за счет собственного потенциала пережить любые сложности . А наш Крым вновь засверкал как жемчужина России и стал опять ее южными морскими воротами.

«Вопрос с Крымом закрыт навсегда»

— На Украине постоянно говорят о стратегиях «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма. На что надеются в Киеве, заявляя о различных сценариях возвращения полуострова?

— Глупо надеяться на то, что какая-то провокация или конфликт приведет к тому, что Киеву что-то перепадет, кроме больших проблем с украинской государственностью. Крым — стратегически важный для России регион, и вопрос с ним закрыт навсегда . Устраивать провокации и вовлекать в них другие страны украинские националисты будут и дальше, пока это не надоест западным партнерам. Хочу предостеречь украинскую сторону от разного рода платформ по «деоккупации». Нам постоянно поступают обращения от общественности, живущей на Украине, от Закарпатья до Восточной Украины, с настоятельными просьбами о «деоккупации» их регионов . Жители Украины просят, чтобы их спасли от этой националистической власти — спасли их национальные языки, традиции и культуру. Но мы не обсуждаем такие вопросы. Несмотря на сегодняшний характер властей в Киеве, Россия не ведет в отношении Украины агрессивной политики .

— Насколько сильно ощущаются неудобства из-за введенных против жителей полуострова санкций?

— Давайте смотреть на ситуацию объективно. Взять один регион в любом государстве и подвергнуть его санкциям — абсолютно нереально. В рамках своей страны он будет нормально жить . Тем более если речь идет о такой самодостаточной державе, как Россия. Рассчитывать, что можно применить санкции только против Крыма, несерьезно. Конечно, здесь всё есть . Через фирмы, зарегистрированные в других российских регионах, работают многие западные структуры — немецкие, французские, итальянские и др.

Однако ряд неудобств имеется . Например, у нас отключены валютные банковские переводы в долларах и евро. Но больше недоумения у крымчан вызывает отказ от работы в Крыму крупных российских банков и корпораций , которые ссылаются на свой страх перед западными санкциями. Думаем, что и это скоро пройдет . Надо просто консолидировано и единовременно, а не поодиночке, приступить к работе на полуострове. И тогда никаких санкций не будет. Иными словами, Крым чувствует себя уверенно , стабильно и живет с полным осознанием того, что он — часть великой страны, в которой он был, есть и будет всегда.

— С какими странами Крым ведет сейчас активное взаимодействие и по каким вопросам?

— Партнеры Крыма есть в десятках стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки . Разве только у нас с Австралией нет контактов, а с остальными континентами мы сотрудничаем. Сферы разные — где-то больше экономическая часть, где-то общественно-политическая, где-то культурная . Сейчас, например, у нас проходит перекрестный Год истории Россия – Греция. Куда же деваться тут без Крыма? Может, государственные структуры Греции и прячутся от сотрудничества, но с общественными, культурными, научными центрами мы активно взаимодействуем, проводим форумы и конференции. Греко-скифская цивилизация возникла на территории современной России. Без Тавриды Крыма греко-российскую историю не сложить . Во многих странах работают клубы друзей Крыма. Эта система расширяется, в 2020 году общение с ними в онлайн-формате осуществлялось на регулярной основе.

— Когда пройдет следующий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)? Какие темы могут стать основными?