Большинство украинцев заявили о некомпетентности Зеленского

Почти 60% украинцев отрицательно оценили профессиональную компетентность Владимира Зеленского на посту президента страны. Об этом в среду, 17 марта, сообщили аналитики Центра Разумкова.

«Оценивая профессиональный опыт и компетентность Владимира Зеленского по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает, что таковые практически отсутствуют, а самый высокий, что он обладает ими в значительной степени, 58% опрошенных украинцев выбирают баллы 1 или 2», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным опроса, от дальнейшей деятельности Зеленского на посту главы государства у 41% респондентов ожидания являются преимущественно негативными, у 19% — главным образом положительными, а 30% опрошенных считают, что будут как негативные, так и позитивные результаты.

Исследование проводилось в период с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью. В нем приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет со всех регионов Украины.

28 февраля украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев рассказал, что падение рейтинга Зеленского можно объяснить тем, что его политика мало чем отличается от действий его предшественников. Он отметил, что о формировании настоящего рейтинга у политика можно говорить в тот момент, когда он переходит от слов к практическим шагам, которые по прошествии некоторого времени оценивают избиратели.

19 февраля стало известно, что почти 60% украинцев выступают против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году. Еще 27,9% опрошенных хотели бы, чтобы он избирался, 8,2% респондентов заявили, что до следующих выборов еще много времени, а 6,7% затруднились ответить на вопрос.