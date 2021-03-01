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Украинский эксперт назвал причину падения рейтинга Зеленского

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Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского можно объяснить тем, что его политика мало чем отличается от действий предшественников. Об этом 28 февраля написал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев в своей колонке для портала «Главред».

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Он отметил, что о формировании настоящего рейтинга у политика можно говорить в тот момент, когда он переходит от слов к практическим шагам, которые по прошествии некоторого времени оценивают избиратели.

«Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», — считает Головачев.

По убеждению специалиста, 73% голосов, которые электорат отдал за Зеленского на президентских выборах, являются «всем чем угодно, но не политическим рейтингом». Спустя полтора года Зеленский в глазах украинцах показал себя ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих кандидатов и предшественников.

«И вот тогда у него действительно появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», — добавил эксперт.

С его мнением согласилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung, указавшее, что главной причиной падения рейтингов Зеленского стали его нежелание проводить реальные реформы и приверженность постсоветской системе правления, а также поощрение коррупции.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что почти 60% украинцев выступили против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

10 февраля были опубликованы данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг», которые показали, что Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше действующего президента Петра Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил с 73,22% голосов.

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