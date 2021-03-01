Украинский эксперт назвал причину падения рейтинга Зеленского

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского можно объяснить тем, что его политика мало чем отличается от действий предшественников. Об этом 28 февраля написал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев в своей колонке для портала «Главред».

Он отметил, что о формировании настоящего рейтинга у политика можно говорить в тот момент, когда он переходит от слов к практическим шагам, которые по прошествии некоторого времени оценивают избиратели.

«Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», — считает Головачев.

По убеждению специалиста, 73% голосов, которые электорат отдал за Зеленского на президентских выборах, являются «всем чем угодно, но не политическим рейтингом». Спустя полтора года Зеленский в глазах украинцах показал себя ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих кандидатов и предшественников.

«И вот тогда у него действительно появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», — добавил эксперт.

С его мнением согласилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung, указавшее, что главной причиной падения рейтингов Зеленского стали его нежелание проводить реальные реформы и приверженность постсоветской системе правления, а также поощрение коррупции.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что почти 60% украинцев выступили против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

10 февраля были опубликованы данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг», которые показали, что Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше действующего президента Петра Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил с 73,22% голосов.