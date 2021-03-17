Байден оценил возможность вывода военных США из Афганистана до 1 мая

Американским военнослужащим будет трудно покинуть Афганистан до 1 мая, заявил 17 марта президент США Джо Байден.

Решение о выводе военных США из Афганистана еще не принято окончательно, уточнил президент.

«Сейчас я работаю над этим решением. Мы проводим консультации с союзниками и властями страны. Это решение будет... оно находится в процессе», — сказал Байден в интервью телекомпании ABC News.

При этом он не уточнил сроки принятия этого решения, сказав лишь, что военнослужащим «будет трудно» покинуть Афганистан до 1 мая, но это «возможно».

В Пентагоне 13 марта назвали проблематичным и даже опасным вывод американских войск из Афганистана к 1 мая. Там выразили мнение, что это может привести к гражданской войне, терактам против США и их союзников, а также ухудшению ситуации с соблюдением прав человека в стране. В ведомстве уточнили, что времени для того, чтобы покинуть исламскую республику к 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения, недостаточно.

По информации газеты The Washington Post, вывод войск потребует уничтожения секретного оборудования на миллионы долларов, а также приведет к сокращению персонала в посольстве США в Кабуле.

В феврале 2020 года в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.