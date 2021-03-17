Прямой эфир
Мир
Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме
Общество
Премьер Великобритании заявил о планах привиться AstraZeneca
Общество
Краснов заявил о блокировке 74 сайтов с фейками о выборах в 2020 году
Общество
Путин 18 марта пообщается с представителями общественности Крыма
Мир
ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»
Мир
ФРГ на переговорах с США отвергла санкции против «Северного потока – 2»
Интернет
Число киберпреступлений в России в 2020 выросло в 1,5 раза
Мир
В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19
Спорт
Третьяк покинул состав Международной федерации хоккея

Байден оценил возможность вывода военных США из Афганистана до 1 мая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американским военнослужащим будет трудно покинуть Афганистан до 1 мая, заявил 17 марта президент США Джо Байден.

Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Перспективы межафганского урегулирования яснее не становятся

Решение о выводе военных США из Афганистана еще не принято окончательно, уточнил президент.

«Сейчас я работаю над этим решением. Мы проводим консультации с союзниками и властями страны. Это решение будет... оно находится в процессе», — сказал Байден в интервью телекомпании ABC News.

При этом он не уточнил сроки принятия этого решения, сказав лишь, что военнослужащим «будет трудно» покинуть Афганистан до 1 мая, но это «возможно».

В Пентагоне 13 марта назвали проблематичным и даже опасным вывод американских войск из Афганистана к 1 мая. Там выразили мнение, что это может привести к гражданской войне, терактам против США и их союзников, а также ухудшению ситуации с соблюдением прав человека в стране. В ведомстве уточнили, что времени для того, чтобы покинуть исламскую республику к 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения, недостаточно.

По информации газеты The Washington Post, вывод войск потребует уничтожения секретного оборудования на миллионы долларов, а также приведет к сокращению персонала в посольстве США в Кабуле.

В феврале 2020 года в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021