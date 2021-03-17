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Краснов заявил о блокировке 74 сайтов с фейками о выборах в 2020 году

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Генпрокуратура РФ инициировала закрытие 74 сайтов с недостоверной информацией о выборах по поправкам в Конституцию России в прошлом году. Об этом сообщил в среду, 17 марта, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

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«Во взаимодействии с избирательными комиссиями, правоохранительными органами прокуроры обеспечивали законность как основу свободного волеизъявления граждан. По нашим требованиям заблокировано 74 интернет-ресурса с недостоверной информацией, очевидной целью которой был рост социальной напряженности и протестной активности», — сказал он.

Краснов отметил, что во время предстоящих выборов депутатов Государственной думы необходимо задействовать все механизмы профилактики правонарушений, своевременно пресекать их «для обеспечения безопасности и выборности этого процесса».

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

В начале марта президент РФ Владимир Путин призвал защитить избирательное законодательство. Российский лидер, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, отметил, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее, 3 марта, Совет Федерации РФ одобрил закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Согласно закону, многократно увеличены штрафы за проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

В июне 2020 года член рабочей группы Общественной палаты России по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию Александр Малькевич рассказал о популярных фейках, связанных с голосованием. Он отметил, что чаще всего в российском сегменте социальных сетей встречается фейк о «ручке с исчезающими чернилами».

В том же месяце в Сети выявили фейки о нарушениях при голосовании в Москве. Отмечается, что многие из ложных сообщений сопровождались архивными фотографиями.

В сентябре прошлого года думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки вмешательства в выборы, состоявшиеся 13 сентября. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, что во время выборов и перед ними были как массовые вбросы и раскрутка дезинформации в соцсетях, так и хакерские атаки на ЦИК.

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