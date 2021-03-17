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Вирусолог прокомментировал рождение младенца с антителами к COVID в США

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Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев прокомментировал в среду, 17 марта, новость о рождени в США ребенка с антителами к коронавирусной инфекции. По словам эксперта, надо посмотреть, антитела к COVID-19 передались младенцу от матери или ребенок выработал их самостоятельно.

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При этом Малышев призвал не делать поспешных выводов. «Я склоняюсь к первому варианту. Подобные прецеденты при вакцинации от других болезней описаны не один раз», — напомнил эксперт в беседе с НСН.

Он пояснил, что антитела, полученные от матери, сохраняются в организме ребенка в течение двух-трех месяцев, а потом исчезают. По словам вирусолога, нужно дождаться подобных случаев, чтобы начать исследовать этот вопрос.

«В России пока не прививают беременных, поэтому предполагать, как бы повел себя организм при вакцинации нашим «Спутником V», не стану», — отметил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что в американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к COVID-19, переданные ему от вакцинированной матери, сообщает телеканал «360».

На 36-й неделе беременности мать новорожденной девочки получила прививку вакцины Moderna. На 39-й неделе женщина родила здорового ребенка.

По словам экспертов из Флоридского Атлантического университета, тесты показали, что антитела пересекли плаценту, чтобы обеспечить защиту для будущего новорожденного. Ученые добавили, что антитела развились у женщины после вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат.

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