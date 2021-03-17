В США у вакцинированной матери родился ребенок с антителами к COVID-19

В американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к COVID-19, переданные ему от вакцинированной матери. Об этом передает издание OltNews 17 марта.

На 36-й неделе беременности мать новорожденной девочки получила прививку вакцины Moderna. На 39-й неделе женщина родила здорового ребенка.

По словам экспертов из Флоридского Атлантического университета, тесты показали, что антитела пересекли плаценту, чтобы обеспечить защиту для будущего новорожденного. Ученые добавили, что антитела развились у женщины после вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат.

«Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации. Таким образом, есть потенциал для защиты и снижения риска заражения SARS-CoV-2 с помощью вакцинации матери. Этот один небольшой случай приведет к тому, что тысячи младенцев будут рождаться от матерей, вакцинированных в ближайшие несколько месяцев», — объясняет педиатр Пол Гилберт.

В материале также уточняется, что антитела ребенку, находящемуся в утробе, могут передавать и COVID-положительные матери.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2020 года в Сингапуре: у переболевшей COVID-19 матери родился ребенок с антителами.

Мать ребенка получила положительный тест на коронавирус в первом триместре беременности. Заболевание протекало у нее в легкой форме, поэтому через две с половиной недели после госпитализации беременную выписали.

В срок она родила сына, у которого не был обнаружен коронавирус, однако были выявлены антитела к нему. Врачи объяснили женщине, что, вероятнее всего, она передала их ребенку. У самой женщины антитела к COVID-19 исчезли.

В мае 2020 года главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России профессор Лейла Адамян сообщила о том, что передача коронавируса ребенку во время беременности от матери невозможна.

По ее словам, мать как бы охраняет своего ребенка, и даже если у нее имеется положительный COVID-19, ребенок рождается здоровым. Заболевание у новорожденных проявляется только после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими.