Прямой эфир
Общество
Зарплатные ожидания россиян после локдауна возросли на 44%
Экономика
Прокачку нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию приостановили до 21 марта
Мир
Глава МИД КНР осудил новые санкции США из-за Гонконга
Мир
В Греции заявили о признании «Спутника V» наравне с вакцинами из Европы
Общество
Впервые с октября в РФ выявили менее 9 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
Рябков назвал бездоказательными обвинения США во вмешательстве в выборы
Мир
В Норвегии объявили о третьей волне коронавируса
Армия
Шойгу не исключил восстановления диалога России и НАТО
Экономика
Укладка второй нитки «Северного потока – 2» начнется в конце марта
Сюжет:

В США у вакцинированной матери родился ребенок с антителами к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к COVID-19, переданные ему от вакцинированной матери. Об этом передает издание OltNews 17 марта.

Проводы ковида: 50% жителей крупных городов имеют антитела к коронавирусу
Новые всплески заболеваемости могут вызвать только либо резкое массовое падение иммунитета к патогену, либо его новые штаммы

На 36-й неделе беременности мать новорожденной девочки получила прививку вакцины Moderna. На 39-й неделе женщина родила здорового ребенка.

По словам экспертов из Флоридского Атлантического университета, тесты показали, что антитела пересекли плаценту, чтобы обеспечить защиту для будущего новорожденного. Ученые добавили, что антитела развились у женщины после вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат.

«Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации. Таким образом, есть потенциал для защиты и снижения риска заражения SARS-CoV-2 с помощью вакцинации матери. Этот один небольшой случай приведет к тому, что тысячи младенцев будут рождаться от матерей, вакцинированных в ближайшие несколько месяцев», — объясняет педиатр Пол Гилберт.

В материале также уточняется, что антитела ребенку, находящемуся в утробе, могут передавать и COVID-положительные матери.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2020 года в Сингапуре: у переболевшей COVID-19 матери родился ребенок с антителами.

Мать ребенка получила положительный тест на коронавирус в первом триместре беременности. Заболевание протекало у нее в легкой форме, поэтому через две с половиной недели после госпитализации беременную выписали.

В срок она родила сына, у которого не был обнаружен коронавирус, однако были выявлены антитела к нему. Врачи объяснили женщине, что, вероятнее всего, она передала их ребенку. У самой женщины антитела к COVID-19 исчезли.

В мае 2020 года главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России профессор Лейла Адамян сообщила о том, что передача коронавируса ребенку во время беременности от матери невозможна.

По ее словам, мать как бы охраняет своего ребенка, и даже если у нее имеется положительный COVID-19, ребенок рождается здоровым. Заболевание у новорожденных проявляется только после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021