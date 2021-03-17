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Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в РФ

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Необходимо оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма, заявил 17 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России президент России Владимир Путин.

«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»
«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»
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«Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму», — сказал он.

Он обратил внимание, что прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма и попытки дестабилизации ситуации в стране.

Ранее, 3 марта, Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил, что необходимо жестко пресекать ксенофобию, национализм и действия провокаторов, которые «сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей толкают на путь правонарушений».

Для сохранения России, которая является многоконфессиональной и многонациональной страной, нужно, чтобы представитель каждого этноса чувствовал, что это его Родина, отметил Путин в феврале.

«Пещерный национализм» с лозунгом «Россия для русских», только вредит стране и способствует ее раскачке изнутри, подчеркнул президент.

2 февраля он провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020», во время которой, в частности, заявил, что в стране будут делать всё для того, чтобы культура народов России и всех этносов пользовалась «большим вниманием и большей поддержкой со стороны государства».

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