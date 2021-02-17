Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В МИДе предупредили об ответной реакции России на давление США
Общество
Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей
Экономика
Цена барреля нефти Brent превысила $64
Мир
В МИД РФ допустили вероятность регистрации «Спутника V» в США
Общество
В Москве доноры сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19
Политика
Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму
Общество
В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19
Общество
В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд

Путин заявил о вреде пещерного национализма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы сохранить многонациональную страну, представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России. Об этом 17 февраля заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Горы с плеч: как Адыгее поможет индивидуальная программа развития
Михаил Мишустин ждет от местных властей эффективного использования федеральных денег

«Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой», – сказал глава государства.

Для сохранения России, которая является многоконфессиональной и многонациональной, необходимо, чтобы представитель каждого этноса, чувствовал, что это его Родина, отметил Путин.

«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри», — подчеркнул он.

По словам российского президента, этого допустить нельзя.

2 февраля во время общения с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020» Путин заявил, что необходимо уделять больше внимание поддержке литературы, культуры и языков народов России. Он отметил, что в стране будут делать всё для того, чтобы и языки народов России, всех этносов «пользовались большим вниманием и большей поддержкой со стороны государства». По его словам, национальные языки составляют общее культурное богатство граждан.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021