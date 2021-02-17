Путин заявил о вреде пещерного национализма

Чтобы сохранить многонациональную страну, представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России. Об этом 17 февраля заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой», – сказал глава государства.

Для сохранения России, которая является многоконфессиональной и многонациональной, необходимо, чтобы представитель каждого этноса, чувствовал, что это его Родина, отметил Путин.

«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри», — подчеркнул он.

По словам российского президента, этого допустить нельзя.

2 февраля во время общения с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020» Путин заявил, что необходимо уделять больше внимание поддержке литературы, культуры и языков народов России. Он отметил, что в стране будут делать всё для того, чтобы и языки народов России, всех этносов «пользовались большим вниманием и большей поддержкой со стороны государства». По его словам, национальные языки составляют общее культурное богатство граждан.