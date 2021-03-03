Путин потребовал жестко пресекать национализм и ксенофобию

Необходимо жестко пресекать ксенофобию, национализм и действия провокаторов. Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел РФ.

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей толкают на путь правонарушений», — сказал Путин на заседании.

Ранее, 17 февраля, Путин заявил, что чтобы сохранить многонациональную страну, представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России.

2 февраля во время общения с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020» Путин заявил, что необходимо уделять больше внимание поддержке литературы, культуры и языков народов России. Он отметил, что в стране будут делать всё для того, чтобы и языки народов России, всех этносов «пользовались большим вниманием и большей поддержкой со стороны государства». По его словам, национальные языки составляют общее культурное богатство граждан.