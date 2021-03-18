Производство и необходимость: должникам оставят минимальный доход

Россиянам-должникам оставят минимальный доход . Как выяснили «Известия», Госдума в мае планирует принять законопроект «Об исполнительном производстве». Он позволит сделать неприкосновенным минимальный доход в размере не ниже величины прожиточного минимума , необходимого для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении. Документ прорабатывали три года, сейчас его готовы поддержать в правительстве, профильном комитете Госдумы по финансам, а также во всех фракциях . Эксперты считают, что законопроект нужно принять как можно быстрее, чтобы не ставить людей на грань выживания.

Не ниже минимума

Как сообщили источники «Известий» в Госдуме, парламент до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и федеральный закон «Об исполнительном производстве». Документом, первое чтение которого запланировано на май этого года, предлагается ввести в законодательство правовой механизм, который позволит сохранить неприкосновенность минимального размера дохода , необходимого для жизни должника и лиц, находящихся на его иждивении.

« Должник вправе обратиться в подразделение судебных приставов , в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. В заявлении, в числе прочих данных, он указывает реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить ежемесячный доход в вышеуказанном размере», — излагает принцип работы новых норм пояснительная записка (есть в распоряжении «Известий»).

Также там уточняется, что банк или иная кредитная организация не сможет производить взыскание с должника, если в постановлении судебного пристава-исполнителя будет содержаться требование о сохранении его ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума.

Как рассказала «Известиям» инициатор документа, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, законопроект впервые был представлен еще в 2017 году и с тех пор дорабатывался . Госдума будет рассматривать уже вторую редакцию документа, который наконец-то получил положительное заключение правительства, а также нашел поддержку в «Единой России» . В числе соавторов инициативы также оказались глава парламентской фракции единороссов Сергей Неверов и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

— Причиной ее разработки стали обращения граждан, которые по той или иной причине не могли выплачивать кредиты и оставались без средств к существованию, в то время как банки забирали у них последнее . Это очень серьезная проблема, особенно в период таких кризисов, как пандемия, когда многие люди остались без работы и потеряли источники доходов по независимым от них причинам, — пояснила «Известиям» Наталья Костенко.

По ее словам, именно поэтому было предложено прописать в законе возможность сохранять за такими гражданами денежный доход в сумме средней по России величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сегодня она равна 12,7 тыс. рублей.

«В законопроекте отсутствует порядок действий участников исполнительного производства при получении должником периодических доходов без использования банковского счета и направления исполнительного документа о взыскании денежных средств или об их аресте в банк непосредственно взыскателем», — говорится в отзыве правительства, которое готово поддержать документ, но предлагает его доработать.

Глава профильного комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что инициатива будет одобрена парламентом.

— Думаю, что наш комитет и Госдума поддержат этот законопроект. Мы уже приняли один закон, согласно которому выдавать кредиты должны только платежеспособным заемщикам. Это правильно, — заявил он «Известиям».

Принять поскорее

Во всех оппозиционных фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать.

— Эта тема нашей фракцией поднималась не раз. ЛДПР о ней говорит на протяжении многих лет. Мы согласны с тем, что у гражданина должна быть какая-то неприкасаемая сумма , которую невозможно изъять в связи с существующим долгом перед государством или третьими лицами, — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

— Безусловно, у людей должна оставаться хоть какая-то минимальная сумма для существования . Банки, думаю, будут против этого законопроекта, но если его поддерживает «Единая Россия», то он может быть принят, — пояснил «Известиям» член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

— Это очень правильная и нужная мера. Мы ее поддержим, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, подчеркнув, что инициатива станет одной из мер борьбы с бедностью .

Банк России концептуально поддерживает идею защиты минимального размера дохода . Вместе с тем ЦБ высказывал ряд замечаний, в частности о необходимости баланса между защитой нуждающихся граждан и нагрузкой на судебных приставов и банковскую систему, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В ВТБ защиту социальных выплат и доходов граждан назвали ключевой задачей. Но при проработке инициативы необходимо будет учесть, что предлагаемый законопроектом критерий — прожиточный минимум — зависит от региона, социального статуса (трудоспособное населения, пенсионеры, дети), а его размер регулярно пересматривается. С учетом длительного срока работы по исполнительному документу и того, что в это время должник может менять место жительства, это потребует частых уточнений, пояснили «Известиям» в пресс-службе банка.

В пресс-службе Сбербанка от комментариев инициативы отказались, в других банках оперативный ответ «Известиям» дать не смогли.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что законопроект необходимо принять как можно скорее .

— Эта норма станет дополнительным инструментом защиты социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей, студентов. Сегодня закон защищает от взыскания не заложенное имущество и единственное жилье . Для снижения долгового бремени с сентября прошлого года работает инструмент упрощенного внесудебного банкротства. Но он недоступен тем, у кого есть регулярный доход в виде пенсий, стипендий, доплат и социальных пособий, — пояснила она «Известиям».