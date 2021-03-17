Путин указал на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ в среду, 17 марта, обратил внимание на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ и низкое качество обслуживания в этой сфере.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в решении данных проблем рассчитывает на принципиальную позицию прокуроров, основанную на соблюдении законов.

10 марта Путин призвал правительство уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране.

В конце декабря заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил «Известиям», что в 2021 году рост общего платежа граждан за ЖКУ в среднем по России определен в размере 4%. Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул он.

В октябре 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь шла о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.

Согласно документу, рост совокупной платы населения за услуги ЖКХ в 2021–2023 годах не должен превысить уровень годовой инфляции. Так, предельное увеличение тарифов на электричество в стране должно соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год.