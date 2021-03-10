Путин потребовал уделить внимание проблеме изношенности сетей ЖКХ

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе совещания с членами кабмина в среду, 10 марта.

«С учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу», — сказал президент, комментируя доклад о состоянии сетей ЖКХ в регионах.

Глава государства отметил, что ответственность за это лежит не только на региональных властях, и добавил, что «здесь и методические рекомендации лишними не будут».

Кроме того, Путин также призвал при финансировании со стороны федерального бюджета отдельных проектов также уделять больше внимания объектам ЖКХ.

«Ясно, что есть законы, есть правила, которые изложены в нормативных актах, но без прямого участия федерации в решении этих вопросов обойтись не удастся», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что от коммунальных аварий страдают люди, причем не просто испытывают неудобства, а зачастую попадают в очень сложное положение.

«Нужно здесь наладить тесную работу с регионами в ближайшем будущем», — поручил президент, уточнив, что речь идет о проблемах ЖКХ и энергетики.

Ранее в ходе совещания министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что в стране на объектах ЖКХ за отопительный период произошло более 7,3 тыс. аварий. Он отметил, что больше половины из них были зафиксированы в системе водоснабжения из-за повышенного износа.

Глава ведомства указал, что минувшей зимой коммунальщикам приходилось работать в условиях, сильно отличавшихся от прошлых лет. Речь идет об аномальных холодах и перепадах температуры, а также обильных снегопадах и ледяных дождях. В целом, по его словам, отопительный сезон в России проходит в штатном режиме.

Также в среду Путин поручил правительству проработать вопрос дифференциации тарифов на электричество.