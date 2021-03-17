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В Минфине подготовили новые правила инвестирования средств ФНБ

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Минфин подготовил новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты. Об этом сообщил 17 марта глава Минфина Антон Силуанов.

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«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», — приводит слова министра «РИА Новости».

По его словам, если не удастся быстро согласовать правила, то у правительства есть действующие правила.

«Они может быть менее современные… потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели. Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более чем на 25% или от объема заемных средств не более чем на 40%», — добавил Силуанов.

Он ответил, что финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места и новую экономику.

«Если мы не сумеем быстро принять эти решения, а я думаю, мы все-таки сумеем это сделать, будем по старым», — подчеркнул министр.

11 марта Счетная палата заявила, что в 2021 году источники для пополнения ФНБ были исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение в 2022 году.

В тот же день в Минфине сообщили, что при сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2021 году перечислят по итогам года в ФНБ.

Вице-премьер России Александр Новак 10 марта рассказал, что фонд в текущем году получит дополнительно почти 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель.

1 марта в Минфине сообщали, что доходы от размещения денежных средств ФНБ, которые поступили в федеральный бюджет в 2020 году, составили 345,3 млрд рублей.

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