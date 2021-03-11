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Счетная палата оценила использование средств ФНБ

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В 2021 году источники для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) были исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение в 2022 году. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга исследования средств ФНБ за период с января по ноябрь 2020 года.

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Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин отметил, что вместо дополнительных нефтегазовых доходов в 2021 году сформировались недополученные. Расчетная сумма нефтегазовых доходов за январь–март 2020 года составила 570 млрд рублей, а объем проданной валюты к августу достиг 646,194 млрд.

Согласно документу, по состоянию на 1 декабря 2020 года доля ликвидных активов — средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России, в общем объеме ФНБ по сравнению с началом года снизилась с 79% до 65,3%

Также за период с января по ноябрь 2020 года использование средств ФНБ на предусмотренные Бюджетным кодексом цели составило 241,2 млрд рублей, пишет ТАСС 11 марта.

10 марта вице-премьер России Александр Новак во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что Фонд национального благосостояния в 2021 году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель.

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