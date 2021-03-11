В Минфине назвали условие возможности пополнения ФНБ по итогам 2021 года

При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2021 году перечислят по итогам года в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, которое поступило «Известиям» в четверг, 11 марта.

«При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния», — отмечают в пресс-службе.

Ранее в четверг в Счетной палате сообщили, что в текущем году источники для пополнения ФНБ были исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы могут направить на пополнение только в 2022 году.

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин заявил, что вместо дополнительных нефтегазовых доходов в нынешнем году сформировались недополученные. Расчетная сумма нефтегазовых доходов за январь—март 2020 года составила 570 млрд рублей, а объем проданной валюты к августу — 646,194 млрд рублей.

Согласно отчету Счетной палаты, по состоянию на 1 декабря 2020 года доля ликвидных активов — средств ФНБ, размещенных на счетах в Центробанке, — в общем объеме фонда по сравнению с началом года снизилась с 79 до 65,3%.

За период январь—ноябрь прошлого года использование средств ФНБ на предусмотренные Бюджетным кодексом цели составило 241,2 млрд рублей.

Накануне вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил, что ФНБ в этом году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель.

В Минфине сообщали 1 марта, что доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния, поступивших в федеральный бюджет в 2020 году, составили 345,3 млрд рублей.