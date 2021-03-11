Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В РКН назвали абсурдной реакцию Twitter на замедление работы в РФ
Мир
В Белоруссии выявили случаи заболевания британским штаммом COVID-19
Экономика
В РФ предложили снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам
Интернет
Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США
Мир
СК Белоруссии завершил расследование дела против блогера Тихановского
Общество
В Махачкале началась операция по задержанию вооруженного бандита
Общество
Эксперты подсчитали стоимость приготовления стопки блинов на Масленицу
Общество
Россияне поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры
Авто
Aurus представил прототип электрического мотоцикла

В Минфине назвали условие возможности пополнения ФНБ по итогам 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2021 году перечислят по итогам года в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, которое поступило «Известиям» в четверг, 11 марта.

Не для слаборезервных: ВЭБ может получить деньги ФНБ на инвестиции
Источники «Известий» сообщают, что в правительстве обсуждаются корректировки системы бюджетных правил

«При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния», — отмечают в пресс-службе.

Ранее в четверг в Счетной палате сообщили, что в текущем году источники для пополнения ФНБ были исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы могут направить на пополнение только в 2022 году.

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин заявил, что вместо дополнительных нефтегазовых доходов в нынешнем году сформировались недополученные. Расчетная сумма нефтегазовых доходов за январь—март 2020 года составила 570 млрд рублей, а объем проданной валюты к августу — 646,194 млрд рублей.

Согласно отчету Счетной палаты, по состоянию на 1 декабря 2020 года доля ликвидных активов — средств ФНБ, размещенных на счетах в Центробанке, — в общем объеме фонда по сравнению с началом года снизилась с 79 до 65,3%.

За период январь—ноябрь прошлого года использование средств ФНБ на предусмотренные Бюджетным кодексом цели составило 241,2 млрд рублей.

Накануне вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил, что ФНБ в этом году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель.

В Минфине сообщали 1 марта, что доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния, поступивших в федеральный бюджет в 2020 году, составили 345,3 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021