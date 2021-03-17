Источник назвал точную причину смерти хоккеиста Файзутдинова

Хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в среду, 17 марта.

«Вчера вечером только исследовали труп. Точная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма, травматическое субарахноидальное базальное кровоизлияние в желудочки головного мозга», — уточнил источник.

Спортсмен скончался 16 марта в больнице Ярославля на 20-м году жизни после попадания в область головы хоккейной шайбы. Инцидент произошел 12 марта во время матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива».

В течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь. Несмотря на их усилия, спасти молодого человека не удалось.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Церемония прощания с Файзутдиновым пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 18 марта.

Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.