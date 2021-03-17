Стали известны дата и место прощания с хоккеистом Файзутдиновым

Церемония прощания с хоккеистом клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуром Файзутдиновым пройдет в ледовой арене в Челябинске 18 марта. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

«Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдет 18 марта в 12:00 в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

16 марта спортсмен скончался в больнице Ярославля на 20-м году жизни после попадания в область головы хоккейной шайбы. Инцидент произошел 12 марта во время матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива».

В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь хоккеиста. Несмотря на их усилия, спасти молодого человека не удалось.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.