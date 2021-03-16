Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ посвятят памяти Тимура Файзутдинова

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги пройдут в память о капитане молодежной команды санкт-петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, которого не стало 12 марта. Об этом пишет во вторник пресс-служба МХЛ.

Спортсмен умер в больнице Ярославля на 20-м году жизни после попадания в голову хоккейной шайбы. Три дня врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными.

Отмечается, что встречи будут начинаться с минуты молчания. В пресс-службе МХЛ также выразили соболезнования родным и близким Файзутдинова.

Также соболезнования близким защитника выразили хоккейные клубы СКА, московское «Динамо», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург». Болельщики разных команд в социальных сетях продолжают писать посты и комментарии в поддержку родным и близким хоккеиста.

Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.