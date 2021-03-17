Прямой эфир
Общество
Зарплатные ожидания россиян после локдауна возросли на 44%
Экономика
Прокачку нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию приостановили до 21 марта
Мир
Глава МИД КНР осудил новые санкции США из-за Гонконга
Мир
В Греции заявили о признании «Спутника V» наравне с вакцинами из Европы
Общество
Впервые с октября в РФ выявили менее 9 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
Рябков назвал бездоказательными обвинения США во вмешательстве в выборы
Мир
В Норвегии объявили о третьей волне коронавируса
Армия
Шойгу не исключил восстановления диалога России и НАТО
Экономика
Укладка второй нитки «Северного потока – 2» начнется в конце марта

На YouTube-канале LIFE DOC стартует новый сезон документальных фильмов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почему деменция — одно из самых актуальных заболеваний сегодняшнего мира; будущее суррогатного материнства, если Госдума примет скандальный закон; продолжение расследования о собачьих приютах; космическое прошлое и будущее России; либерализация судебной системы; новейшие отечественные научные разработки и многое другое — в новом цикле документальных фильмов, подготовленных редакцией информационного портала LIFE.

Андрей Бурцев, главный редактор LIFE: «Можно сказать, что редакция Life.ru выбрала для себя вектор на «отражение реальности», и нам было бы странно останавливаться исключительно на публикации новостей и написании текстов. Мы решили двигаться дальше, осваивать новые жанры. И собрали очень сильную команду авторов, операторов, режиссеров, которые и создают сейчас эту линейку документальных фильмов».

Наш первый релиз, фильм «Всё еще ты. Жизнь с деменцией», выходит 16 марта в 15:00 на YouTube-канале LIFE DOC.

Ежегодно деменция развивается почти у 10 млн человек. Это крайне тревожный сигнал. Что может быть причиной? Травматические повреждения, образ жизни, генетика? Есть надежда на помощь или это конец? О людях с деменцией, их мечтах, образе жизни, поддержке близких, а также подробный разговор с врачами и учеными — в нашем первом фильме.

Александра Ли, автор: «По данным ВОЗ, людей с деменцией с каждым годом будет больше и больше. И средний возраст когнитивных нарушений только снижается. Сейчас в России он составляет 47 лет. Только вдумайтесь в эту цифру — 47 лет! Лично я немного напугана».

Премьеры будут выходить на канале каждые две недели.

В 2020 году LIFE DOC уже опубликовал ряд документальных фильмов: «Байкал. Выжить любой ценой», «Карабах. Потерянный мир», «Кущевка. 10 лет спустя», «Гонка вакцин», «Ядовитый океан», «Олимпиада-80. Борьба за игры». Эти работы стали номинантами и лауреатами отечественных и международных премий и фестивалей, набрали большое количество просмотров в социальных сетях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021