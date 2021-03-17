В МИД РФ прокомментировали решение Лондона нарастить ядерный потенциал

Планы Великобритании нарастить ядерный потенциал – это шаг в сторону подрыва стратегической стабильности, он выглядит «очень странным» на фоне договоренности Россией и США по продлению ДСНВ. Об этом 17 марта заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Это печальное событие, это шаг в сторону подрыва стратегической стабильности. Тем более он выглядит по меньшей мере очень странно на фоне договоренности, достигнутой между Россией и США по продлению ДСНВ», – сказал он.

По его словам, что создает более или менее благоприятные условия для более комплексного взгляда на все аспекты стратегической стабильности и глобальной безопасности, а также поиска нового уравнения в этой сфере.

В частности, Грушко отметил, в этом уравнении должны учитываться и ядерные потенциалы Англии и Франции.

Он напомнил, что в скоро состоится конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия. Если Британия решилась на такой радикальный шаг в этой сфере, то, как добавил заместитель главы МИДа, в Лондоне должны понимать всю ответственность за состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.

16 марта правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав Китай ключевой геополитической угрозой для мира и пообещав противостоять угрозам со стороны России. В документе сказано о планах увеличить ядерный арсенал, рекордном росте оборонных расходов, а также о планах контроля над киберпространством и космическим.

В тот же день в Telegram посольства Великобритании в Москве появилось сообщение о том, что Лондон надеется на улучшение отношений с Россией, несмотря на опубликованную новую стратегию. Также в посольстве добавили, что продолжают развивать связи между Великобританией и РФ в культуре, науке и торговле. По мнению представителей ведомства, безопасность мира зависит и от того, что государства знают о культуре друг друга.