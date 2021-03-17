Израиль допустил запуск авиасообщения с Россией в ближайшее время

В Израиле допустили возможность возобновления авиасообщения с Россией. Об этом в среду, 17 марта, заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», ― цитирует министра ТАСС.

6 марта власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина. Разрешается работа ресторанов, банкетных залов, театров и стадионов с определенными ограничениями. Так, в помещениях ресторанов будут обслуживать только клиентов с сертификатом вакцинации, а на открытых площадках — не более 100 человек.

В феврале сообщалось, что Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Ранее в январе власти Израиля вводили в стране двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.