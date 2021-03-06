Прямой эфир
Мир
Израиль перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений
Общество
Вильфанд предупредил о снежных заносах в европейской части РФ 7 марта
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиками и автобусом в Башкирии
Мир
Байден пообещал материально поддержать более 85% домохозяйств США
Спорт
Хет-трик Левандовского помог «Баварии» победить «Боруссию»
Общество
Прокуратура оценит ущерб от аварии на трубопроводе в Югре
Мир
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Общество
Ликвидировано возгорание резервуаров с нефтепродуктами на заводе под Ярославлем
Спорт
Фигуристка Косторная вернулась к тренеру Тутберидзе
Сюжет:

Израиль перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина, который начнется в воскресенье, сообщается на сайте правительства страны в субботу, 6 марта.

Не в укол сказано: Израиль готов признавать сертификаты о прививке РФ
Минтуризм страны ожидает возобновление турпотока из России в июне-июле

Разрешается работа ресторанов, банкетных залов, театров и стадионов с определенными ограничениями. Так, в помещениях ресторанов будут обслуживать только клиентов с сертификатом вакцинации, а на открытых площадках — не более 100 человек. При этом расстояние между столами не должно быть меньше 2 м.

Также разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия, при условии что в помещении будут находиться не более 500 человек, на открытом пространстве — не более 750 человек. В зале и на стадионе вместимостью более 10 тыс. мест могут находиться до 1 тыс. человек в помещении и до 1,5 тыс. на открытом воздухе.

Снимается запрет на въезд в страну для израильтян и обладателей вида на жительство, однако максимальная квота для въезда в Израиль — до 3 тыс. человек в день, постепенно цифра будет увеличиваться. Исключение составляют наземные пограничные переходы, которые будут работать по особому графику.

Кроме того, отменяется обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа. Вместо этого полицейские будут строго следить за соблюдением домашней изоляции со стороны приезжающих.

В городах с низким уровнем заболеваемости ученики средних и старших классов, а также студенты университетов смогут вернуться к занятиям.

В феврале сообщалось, что Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021