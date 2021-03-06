Израиль перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений

Власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина, который начнется в воскресенье, сообщается на сайте правительства страны в субботу, 6 марта.

Разрешается работа ресторанов, банкетных залов, театров и стадионов с определенными ограничениями. Так, в помещениях ресторанов будут обслуживать только клиентов с сертификатом вакцинации, а на открытых площадках — не более 100 человек. При этом расстояние между столами не должно быть меньше 2 м.

Также разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия, при условии что в помещении будут находиться не более 500 человек, на открытом пространстве — не более 750 человек. В зале и на стадионе вместимостью более 10 тыс. мест могут находиться до 1 тыс. человек в помещении и до 1,5 тыс. на открытом воздухе.

Снимается запрет на въезд в страну для израильтян и обладателей вида на жительство, однако максимальная квота для въезда в Израиль — до 3 тыс. человек в день, постепенно цифра будет увеличиваться. Исключение составляют наземные пограничные переходы, которые будут работать по особому графику.

Кроме того, отменяется обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа. Вместо этого полицейские будут строго следить за соблюдением домашней изоляции со стороны приезжающих.

В городах с низким уровнем заболеваемости ученики средних и старших классов, а также студенты университетов смогут вернуться к занятиям.

В феврале сообщалось, что Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации.