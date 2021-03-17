В Греции заявили о планах открыть границы с Россией с 14 мая

Власти Греции планируют открыть границы с 14 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в среду, 17 марта, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Мы уверены, когда говорим, что в наших планах — открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

Теохарис рассказал, что власти Греции были бы рады осуществить намерение именно в указанный период, так как российские туристы уезжают на праздники в конце апреля — начале мая. Он также хотел бы отпраздновать Пасху с «православными братьями», однако министр не может обещать это на данный момент.

По его словам, с РФ уже ведутся переговоры о начале туристического сезона. Он выражает уверенность в том, что российская сторона «сделает все для того, чтобы помочь росту потока путешественников между государствами».

Министр сообщил, что со стороны Греции реализация планов об открытии границ с 14 мая предполагает также отсутствие ограничений. Туристы смогут въезжать на территорию страны не только через аэропорт в Афинах. В этом году будет жесткая конкуренция, и, как следствие, государства станут готовы к большим скидкам, в Греции роста цен на туристические пакеты не будет, заключил Теохарис.

6 марта власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы из РФ должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 8 марта.

С 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса.