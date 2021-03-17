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В РФ разрабатывают прибор для измерения антител к коронавирусу дома

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Российские ученые разрабатывают портативный прибор, который позволит узнать, есть ли у человека антитела к коронавирусу, в домашних условиях. Проектом занимаются ученые из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Прибор будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону, который обработает полученную информацию. Ожидается, что система «увидит» антитела IgM и IgG и, кроме того, отличит их друг от друга.

Принцип работы прибора заключается в фиксации изменения электрической проводимости (изменении сопротивления) при взаимодействии биочувствительного материала с белками-маркерами заболевания, рассказал директор центра НТИ Владимир Нелюб. В данном случае — с антителами, которые вырабатывает организм при инфицировании коронавирусом.

— В качестве биочувствительного материла мы используем аптамеры, — пояснил ведущий инженер межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» Иван Комаров. — Это короткие, искусственно синтезированные кусочки ДНК или РНК, которые специфически взаимодействуют с маркерами заболевания. Аптамеры нанесены на чип, покрытый проводящим слоем из восстановленного оксида графена. При связывании с маркерами заболевания, в данном случае, с антителами, они приобретают дополнительный электрон или теряют его. Это меняет сопротивление проводящего слоя. Проходящий по нему ток увеличивается или уменьшается, что и регистрирует прибор.

В использовании устройство будет похоже на глюкометр. На сенсор в специальное «окошко» нужно будет поместить каплю крови (например, проколов палец). Спустя 2-3 минуты на экране должен отобразится результат: есть ли антитела к SARS-CoV-2 в крови и каков их уровень.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ковидометр: в РФ разрабатывают домашний прибор для измерения антител к коронавирусу

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