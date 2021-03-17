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Организатор взлома аккаунтов в Twitter пошел на сделку со следствием

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Американец Айвэн Кларк, обвиняемый в организации массового взлома аккаунтов в Twitter в 2020 году, признал вину и согласился на три года тюрьмы. Об этом 16 марта сообщил окружной прокурор Эндрю Уоррен.

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По словам прокурора, Кларк пошел на сделку со следствием, признал свою вину по всем пунктам обвинения и согласно условиям сделки будет приговорен к трем годам лишения свободы. После этого в течении трех лет ему будет запрещено пользоваться компьютером без разрешения государства.

16 июля 2020 года сообщалось, что хакеры взломали twitter-аккаунт на тот момент бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.

Всего в результате противоправных действий неизвестных хакеров были взломаны 130 аккаунтов социальной сети.

Через несколько дней, на тот момент 17-летнего, Кларка обвинили в координации атаки.

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