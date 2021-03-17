Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом 16 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«15 марта агентство (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал подачу природного (фторида урана) UF6 в каскад из 174 центрифуг IR4, установленный на заводе по обогащению топлива», — говорится в докладе.

Отмечается, что Иран намерен установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения IR-2M. По данным МАГАТЭ, обогащение происходит на подземном ядерном объекте недалеко от города Натанз.

В начале декабря 2020 года власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, после чего начали оказывать давление на Тегеран, фактически направленное на его экономическое удушение. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.