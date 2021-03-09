Иран начал обогащение природного урана на газовых центрифугах

Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ. Речь идет о газовых центрифугах IR-2M. Перед обогащением природный уран переводят в газообразную форму, передает телеканал «Известия». В центрифуги вещество поступает в виде гексафторида урана. С помощью устройств выделяется радиоактивный изотоп U-235, необходимый для атомного оружия. По данным МАГАТЭ, обогащение происходит на подземном ядерном объекте недалеко от города Натанз.

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