Санду назвала кандидата на пост премьер-министра Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра страны лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Игоря Гросу. Об этом она сообщила 16 марта по итогам переговоров с парламентскими фракциями.

«Учитывая, что в настоящее время нет формализованного парламентского большинства и нет кандидата на пост премьер-министра, я приняла решение выдвинуть кандидатом Игоря Гросу. Я попросила его сформировать состав правительства и программу кабинета министров, чтобы представить в парламенте», — передает заявление президента молдавская газета Stiri.

Санду заявила, что приняла к сведению заявление выдвинутой социалистами и партией «Равноправие» Марианны Дурлештяну, которая сняла свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Первым кандидатом, выдвинутым Санду на эту должность, стала в январе экс-министр финансов, вице-председатель созданной Санду партии «Действие и солидарность» Наталия Гаврилица. Однако в феврале депутаты молдавского парламента отказались утвердить ее на пост премьера.

12 марта о своем желании стать премьер-министром после досрочных или плановых парламентских выборов заявлял экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Следующие парламентские выборы в республике намечены на 2023 год, но в Соцпартии не исключает, что они могут пройти досрочно, осенью этого года.

По молдавскому законодательству парламент может быть распущен в двух случаях: если в течение трех месяцев депутаты не примут ни одного закона и если в течение такого же времени они не утвердят кандидатуру председателя правительства.

До сообщения Санду о назначении премьер-министром Гросу с декабря прошлого года обязанности премьер-министра страны исполнял глава МИД страны Аурелий Чокой. Бывший молдавский премьер Ион Кику сообщил о своем решении покинуть занимаемый пост и об отставке правительства 23 декабря.