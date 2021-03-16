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В Самаре школьник ранил ножом своего одноклассника

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего между двумя школьниками в Самаре. Так, во время ссоры один из учащихся ударил ножом своего одноклассника. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

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«В настоящее время Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие», —говорится в заявлении.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошел во вторник в одной из школ Октябрьского района Самары. На школьной перемене между двумя учениками 11 лет возник конфликт, в ходе которого один из них ударил второго ножом в область лопатки.

В заявлении также говорится, что на место происшествия прибыл первый заместитель руководителя следственного управления, следователи и криминалисты. Работу координирует руководитель следственного управления СКР по Самарской области Валерий Самодайкин.

В ведомстве отметили, что в данный момент проводится работа по выяснению всех обстоятельств и причин происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт в школе», — добавили в пресс-службе.

Ранее в феврале стало известно, что в Якутии старшеклассник ударил учительницу, после чего та была госпитализирована. В январе в поселке Екатериновка Саратовской области наказали директора школы № 2, ученики которой устроили драку. Один из подростков получил травму. В марте 2020 года в Республике Алтай 13-летний школьник ударил ножом ровесника.

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