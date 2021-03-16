В Самаре школьник ранил ножом своего одноклассника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего между двумя школьниками в Самаре. Так, во время ссоры один из учащихся ударил ножом своего одноклассника. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

«В настоящее время Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие», —говорится в заявлении.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошел во вторник в одной из школ Октябрьского района Самары. На школьной перемене между двумя учениками 11 лет возник конфликт, в ходе которого один из них ударил второго ножом в область лопатки.

В заявлении также говорится, что на место происшествия прибыл первый заместитель руководителя следственного управления, следователи и криминалисты. Работу координирует руководитель следственного управления СКР по Самарской области Валерий Самодайкин.

В ведомстве отметили, что в данный момент проводится работа по выяснению всех обстоятельств и причин происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт в школе», — добавили в пресс-службе.

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