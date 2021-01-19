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Директора школы оштрафовали за драку подростков в Саратовской области

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В поселке Екатериновка Саратовской области наказали директора школы № 2, ученики которой устроили драку. Один из подростков получил травму.

Конфликт между двумя 8-классниками произошел 23 ноября 2020 года. Ссора переросла в драку. В этот момент они фактически находились без присмотра дежурного учителя, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В итоге административное дело было возбуждено в отношении директора школы. Мировой судья назначил руководителю учебного заведения наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в одной из школ в селе Майма в Республике Алтай 13-летний школьник несколько раз ударил ножом другого подростка во время ссоры. Пострадавшего госпитализировали. Директору школы внесли представление.

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