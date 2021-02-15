Учительницу госпитализировали в Якутии после конфликта со старшеклассником

Старшеклассник ударил учительницу в школе в якутском селе, женщину госпитализировали, сообщил 15 февраля портал News.Ykt.Ru.

По его данным, инцидент произошел в селе Сутуруоха, рассказал руководитель Абыйского улуса Станислав Цюхцинский. «Приезжали и полиция, и скорая помощь, и комиссия ПДН. У учительницы на лице гематома, из-за этого пока не сделали снимок, чтобы определить наличие или отсутствие перелома носа», — уточнил чиновник.

Как добавил начальник районного управления образования Сергей Мартынов, конфликт произошел на уроке русского языка и литературы. Перед окончанием урока учитель сделала школьнику замечание, он вышел из кабинета.

После урока женщина вышла в коридор, где десятиклассник ее ударил.

Пострадавшей 30 лет, у нее трое детей. Ударивший ее ученик из благополучной семьи на профилактическом учете ранее не состоял.

Проверку по факту инцидента проводит полиция.

«На данный момент составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей подростка, рекомендована консультация психолога, также в ближайшее время в адрес управления образования будет направлено представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта», — отметили правоохранители.

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