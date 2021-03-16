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В Госдуме ответили на заявление НАТО об отношениях с Россией

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Понимание НАТО безопасности мира не совпадает с позицией России о защите страны. Об этом во вторник, 16 марта, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

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«Безопасность мира в понятии генсека НАТО — это когда все страны, не входящие в альянс, разоружены и дрожат от страха перед этим военным блоком. Мы готовы защищать свою страну и пресекаем все провокации у наших границ, и по-другому не будет — мы независимое государство», — отметил парламентарий в беседе с RT.

Ранее в этот же день генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО намерены использовать комплексный подход в отношениях с Россией, в который входят сдерживание и открытость для диалога, а также попытки избежать недопонимания, ошибок и эскалации. Отмечается, что такой подход позволит НАТО реагировать на ухудшение ситуации в сфере безопасности, «причиной которой становятся действия России».

Вместе с тем, 15 марта, Столтенберг указал, что не видит прямых угроз со стороны России и Китая. По его словам, данный факт можно назвать заслугой НАТО.

10 марта, Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. Он отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако на данный момент ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

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