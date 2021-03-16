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В НАТО рассказали о стратегии в отношениях с Россией

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В НАТО намерены использовать комплексный подход в отношениях с Россией, в который входят сдерживание и открытость для диалога, а также попытки избежать недопонимания, ошибок и эскалации. Информация следует из доклада генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по итогам 2020 года, опубликованного во вторник, 16 марта, на сайте альянса.

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Отмечается, что такой подход позволит НАТО реагировать на ухудшение ситуации в сфере безопасности, «причиной которой становятся действия России».

«В связи с этим союзники продолжили укреплять свои возможности по сдерживанию и обороне, оставаясь открытыми к нацеленному, стабильному и субстантивному диалогу с Россией. НАТО стремится обсуждать вопросы критической важности, избегать недоразумений, ошибок в оценках, нежелательной эскалации», — следует из документа.

Накануне, 15 марта, Столтенберг заявил, что не видит прямых угроз со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что это заслуга НАТО.

В тот же день депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек оценил слова генерального секретаря НАТО. Он отметил, что НАТО сдерживает от нападения на РФ только российский оборонный потенциал.

Ранее, 10 марта, Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. Он отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако на данный момент ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

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