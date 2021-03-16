Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19
Мир
Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру
Мир
Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Мир
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
Интернет
РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter
Мир
В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября
Спорт
Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул
Общество
В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
Мир
Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

Skoda выпустила раллийную версию Fabia

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda представила раллийный хетчбэк Fabia Rally2 evo Edition 120. Модель выпущена в честь 120-летия участия бренда в автогонках. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Skoda.

Принцесса Богемии: преображение чешского лифтбека
Тест-драйв новой Skoda Octavia

Отмечается, что лимитированная серия отличается зелеными колесными дисками из магниевого сплава и дополнительными светодиодными фарами с функцией углового освещения. В салоне оба экрана — для водителя и штурмана — отображают надпись Edition 120 при запуске. Лимитированность версии подчеркивает заводская табличка с порядковым номером автомобиля, которая располагается на центральной консоли.

Раллийный Skoda Fabia Rally2 evo Edition 120 оснащается турбомотором мощностью 291 л.с., перенастроенными амортизаторами, а также специальным охлаждающим устройством для задних тормозов.

В качестве опций для автомобиля предлагаются гоночная коробка передач и блокировка дифференциала, которая может использоваться как на гравии, так и на асфальте.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России около 2 тыс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021