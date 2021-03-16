Skoda выпустила раллийную версию Fabia

Чешская компания Skoda представила раллийный хетчбэк Fabia Rally2 evo Edition 120. Модель выпущена в честь 120-летия участия бренда в автогонках. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Skoda.

Отмечается, что лимитированная серия отличается зелеными колесными дисками из магниевого сплава и дополнительными светодиодными фарами с функцией углового освещения. В салоне оба экрана — для водителя и штурмана — отображают надпись Edition 120 при запуске. Лимитированность версии подчеркивает заводская табличка с порядковым номером автомобиля, которая располагается на центральной консоли.

Раллийный Skoda Fabia Rally2 evo Edition 120 оснащается турбомотором мощностью 291 л.с., перенастроенными амортизаторами, а также специальным охлаждающим устройством для задних тормозов.

В качестве опций для автомобиля предлагаются гоночная коробка передач и блокировка дифференциала, которая может использоваться как на гравии, так и на асфальте.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России около 2 тыс.