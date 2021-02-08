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Skoda приостановила выдачу моделей Octavia в России

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Российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения. Об этом сообщает «Авторевю».

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Отмечается, что причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda изданию рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России уже скопилось около 2 тыс.

Продажи Skoda Octavia нового поколения в России начались в ноябре 2020 года. Сейчас доступна только модель с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Позже клиентам предложат модель с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и 190-сильную версию объемом 2.0 л.

В базовую версию Octavia под названием Active Plus входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухспицевое рулевое колесо, подогрев передних сидений, мультимедийная система Swing с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и четырьмя динамиками.

25 января сообщалось, что Skoda выпустит конкурента Hyundai Creta, который получит название Kushaq.

Длина автомобиля составит 4256 мм. В основу модели ляжет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN — модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для компактных моделей концерна Volkswagen AG.

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