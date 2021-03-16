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Замглавы МВД Белоруссии заявил об окончании времени «протестунов»

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Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков 16 марта сообщил, что время протестующих в республике закончилось.

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«Время этих бчбэшников (оппозиции, которая обозначает себя бело-красно-белым флагом. — Ред.) и протестунов, оно закончилось. Это явление сошло на нет. Вот уже несколько месяцев подряд с их стороны проявлений нет», — заявил он в интервью Sputnik Беларусь.

Карпенков добавил, что в числе тех, кто принимал участие в начавшихся после выборов президента несанкционированных массовых акциях, правоохранители увидели знакомые лица, в числе которых лидеры футбольных фанатов, неонацисты и анархисты. Также среди них есть коммерсанты, которые никогда не платили налогов.

«Кто-то в лесу бегает с флагом и пытается что-то снять, показать, выбросить в интернет, чтобы ему за это заплатили. Либо в самом темном и отхожем углу, во дворе проводят какие-то акции, или кричат в форточку «Жыве Беларусь», — отметил он.

Замминистра также рассказал о поступающих в адрес силовиков и их семей угрозах со стороны наиболее радикально настроенных протестующих.

«Это не белорусское. Это сумасшедшая агрессия, которая направляется из-за рубежа, нашими неудачниками — людьми, которые, скажем так, не нашли себя в обществе. Это совершенно чуждое явление, но оно сходит на нет», — добавил Карпенков.

В Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.

11 февраля в КГБ Белоруссии заявили, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, а их проявления практически сошли на нет.

Лукашенко 12 февраля сообщил, что в Белоруссии готовят закон, который ужесточит наказание за организацию массовых беспорядков.

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