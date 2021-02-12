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В Белоруссии ужесточат наказание за организацию массовых беспорядков

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В Белоруссии готовят закон, который ужесточает наказание за организацию массовых беспорядков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

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«Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет — процесс запущен. Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов», — отметил глава государства в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

По словам Лукашенко, гражданам необходимо предоставить указанные документы в виде законов. В связи с этим в ближайшее время они будут приняты парламентом.

Накануне, 11 февраля, председатель Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель заявил о стабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии. По его словам, пик протестов пройден и внешним силам не удастся подорвать спокойствие в стране.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах, которые состоялись 9 августа, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. После выборов в стране начались массовые протесты.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве.

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