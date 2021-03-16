Reuters узнал о новой стратегии Германии по «Северному потоку – 2»

Немецкие власти в ходе переговоров с США по газопроводу «Северный поток – 2» нашли способ изменить ситуацию в свою пользу. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на информированных лиц.

Как говорится в материале, в ФРГ намерены поставить президента США Джо Байдена перед фактом готовности газопровода, поскольку тот вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.

Источники подчеркнули, что положительной стороной является высокая степень готовности СП-2 — 95%, завершить его планируется к сентябрю текущего года. При этом Байдену важно налаживать отношения с Европой, которые ухудшились в период президентства Дональда Трампа.

Кроме того, в статье говорится, что ряд американских чиновников уже готовы смириться с успешной реализацией проекта и призывают президента Штатов не к запретам, а к регулированию.

13 марта стало известно, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Согласно сведениям, которые находились в распоряжении журналистов, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС. Однако, несмотря на подобные намерения, Байден также хочет наладить отношения с ФРГ, которая, наоборот, заинтересована в строительстве СП-2. Подобная проблема является дилеммой для США.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель заявила, что у Германии есть собственные энергетические интересы и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена.

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.